Vaccino Astrazeneca: quattro dosi su cinque non vengono utilizzate dai Paesi europei (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Germania ha ricevuto 1.452.000 dosi e ne ha somministrate solo 189.206 (13%); un po' meglio, in percentuale, ha fatto l'Italia, che secondo i dati Ecdc ha ricevuto 499.200 dosi di Astrazeneca e ne ha somministrate 96.621 (19%) L'articolo proviene da Firenze Post.

