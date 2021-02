Vaccini in Italia, superate le 4 milioni di somministrazioni. Almeno una dose a quasi 600 mila persone tra 80 e 89 anni (Di sabato 27 febbraio 2021) Il totale delle dosi di vaccino distribuite in Italia è arrivato a 4,05 milioni. Al momento sono 1,37 milioni i cittadini che hanno ricevuto prima e seconda dose e che quindi possono considerarsi completamente vaccinati. Secondo i dati del ministero, la maggior parte dei cittadini che hanno ricevuto il vaccino sono membri del personale sanitario. Negli ultimi giorni tra le categorie di vaccinati si sono aggiunti anche gli appartenenti alle Forze Armate e il Personale Scolastico. La maggior parte dei Vaccini utilizzati in Italia è stata prodotta da Pfizer, seguono AstraZeneca e Moderna. Al momento la percentuale di dosi somministrate a rispetto a quelle distribuite sul territorio è arrivata a 69,5%. Per quanto riguarda le età, la fascia d’età a cui sono state consegnate più dosi è ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Il totale delle dosi di vaccino distribuite inè arrivato a 4,05. Al momento sono 1,37i cittadini che hanno ricevuto prima e secondae che quindi possono considerarsi completamente vaccinati. Secondo i dati del ministero, la maggior parte dei cittadini che hanno ricevuto il vaccino sono membri del personale sanitario. Negli ultimi giorni tra le categorie di vaccinati si sono aggiunti anche gli appartenenti alle Forze Armate e il Personale Scolastico. La maggior parte deiutilizzati inè stata prodotta da Pfizer, seguono AstraZeneca e Moderna. Al momento la percentuale di dosi somministrate a rispetto a quelle distribuite sul territorio è arrivata a 69,5%. Per quanto riguarda le età, la fascia d’età a cui sono state consegnate più dosi è ...

