Vaccini e produzione in Italia: rispunta il MES? (Di venerdì 26 febbraio 2021) E2 Se ne parlava da un po' di MESi ma nelle ultime ore c'è stata una decisa accelerazione, anche in scia alla necessità di fare in fretta, superando le criticità emerse dalla campagna vaccinale. Ormai è chiaro, l'arma più potente ed efficace che abbiamo per sconfiggere il virus e tornare alla normalità si chiama vaccino. Entra, dunque, nel vivo l'ipotesi di produrre i Vaccini contro il Covid anche in Italia approdata sul tavolo del MiSE con il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che ieri pomeriggio ha incontrato il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. Presenti anche il presidente dell'Aifa Giorgio Palù e il commissario straordinario Domenico Arcuri. "Il governo Italiano ha ribadito la massima disponibilità, sia in termini di strumenti normativi che di mezzi finanziari, ...

