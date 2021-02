Vaccini Covid: la potenza di fuoco dell’India nella produzione delle dosi. L’accordo con AstraZeneca (Di venerdì 26 febbraio 2021) Negli ultimi mesi ha registrato un netto calo dei contagi e delle vittime, sollevando la possibilità che gli anticorpi nella popolazione siano molto più diffusi di quanto si credesse. E quindi che i contagi siano molti di più degli 11 milioni contabilizzati ufficialmente. E mentre gli scienziati si interrogano ancora sull’andamento della curva epidemiologica in India – dove il calo delle infezioni è favorito anche dall’età media della popolazione e da una diffusa condivisione di servizi e di rubinetti dell’acqua, in agglomerati fortemente congestionati e senza il rispetto delle norme igieniche -, nel Paese la campagna vaccinale continua a procedere a rilento, nonostante le promesse e gli obiettivi promossi dal governo. Ma ora l’esecutivo di Narendra Modi è intenzionato a cambiare marcia – visto anche l’allarme degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Negli ultimi mesi ha registrato un netto calo dei contagi evittime, sollevando la possibilità che gli anticorpipopolazione siano molto più diffusi di quanto si credesse. E quindi che i contagi siano molti di più degli 11 milioni contabilizzati ufficialmente. E mentre gli scienziati si interrogano ancora sull’andamento della curva epidemiologica in India – dove il caloinfezioni è favorito anche dall’età media della popolazione e da una diffusa condivisione di servizi e di rubinetti dell’acqua, in agglomerati fortemente congestionati e senza il rispettonorme igieniche -, nel Paese la campagna vaccinale continua a procedere a rilento, nonostante le promesse e gli obiettivi promossi dal governo. Ma ora l’esecutivo di Narendra Modi è intenzionato a cambiare marcia – visto anche l’allarme degli ...

