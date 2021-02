Vaccini, Burioni contro la Ue: “Israele li ha pagati il doppio e ne ha in abbondanza. Ringraziamo Bruxelles” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid, Burioni contro la Ue: “Ha risparmiato soldi per i Vaccini” Il virologo Roberto Burioni si scaglia contro la Ue, colpevole a suo dire di non aver acquistato sufficienti dosi di Vaccini anti-Covid, rallentando le inoculazioni e permettendo all’epidemia di continuare a circolare indisturbata. L’esperto ha portato avanti la sua personale crociata contro l’Unione Europea sui suoi social, dove ha scritto una serie di tweet in cui ha attaccato Bruxelles. “Israele ha pagato i Vaccini più del doppio dell’Unione Europea e ne ha in abbondanza. Ringraziamo l’Unione Europea per avere utilizzato con parsimonia il denaro delle nostre tasse evitando inutili sprechi, come ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid,la Ue: “Ha risparmiato soldi per i” Il virologo Robertosi scagliala Ue, colpevole a suo dire di non aver acquistato sufficienti dosi dianti-Covid, rallentando le inoculazioni e permettendo all’epidemia di continuare a circolare indisturbata. L’esperto ha portato avanti la sua personale crociatal’Unione Europea sui suoi social, dove ha scritto una serie di tweet in cui ha attaccato. “ha pagato ipiù deldell’Unione Europea e ne ha inl’Unione Europea per avere utilizzato con parsimonia il denaro delle nostre tasse evitando inutili sprechi, come ...

