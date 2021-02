Vaccini, appello Oxfam-Emergency per liberalizzazione dei brevetti (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Oxfam ed Emergency, che fanno parte della coalizione internazionale People’s Vaccine Alliance, hanno inviato oggi una lettera-appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi e ai Ministri degli Esteri, della Salute e dello Sviluppo economico per chiedere la liberalizzazione dei brevetti Vaccini. Soltanto “ponendo fine al monopolio delle case farmaceutiche”, sottolineano le associazioni, si potrà vacinare tutta la popolazione mondiale. Secondo le stime della International Chamber of Commerce citate nell’appello, la mancata vaccinazione della maggioranza della popolazione mondiale, quella dei Paesi a basso reddito, potrebbe significare perdite per 9.300 miliardi di dollari, metà delle quali riguarderebbe anche i paesi ricchi, che pure sono in grado di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) –ed, che fanno parte della coalizione internazionale People’s Vaccine Alliance, hanno inviato oggi una lettera-al Presidente del Consiglio Mario Draghi e ai Ministri degli Esteri, della Salute e dello Sviluppo economico per chiedere ladei. Soltanto “ponendo fine al monopolio delle case farmaceutiche”, sottolineano le associazioni, si potrà vacinare tutta la popolazione mondiale. Secondo le stime della International Chamber of Commerce citate nell’, la mancata vaccinazione della maggioranza della popolazione mondiale, quella dei Paesi a basso reddito, potrebbe significare perdite per 9.300 miliardi di dollari, metà delle quali riguarderebbe anche i paesi ricchi, che pure sono in grado di ...

