Vaccini anti-Covid, una o tre dosi? Ecco il nuovo rebus (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Ferro Nonostante i protocolli dicano che sono necessarie due dosi di vaccino, si va verso l'assunzione di una o tre dosi in alcuni casi specifici: Ecco il parere di due esperti su come potrà cambiare la vaccinazione anti-Covid Uno, due o tre? Non è uno dei celebri giochi di Mike Bongiorno quando l'indimenticato presentatore chiedeva ai propri concorrenti di indicare una busta per giocare sempre con l'articolo determinativo "la" prima di ogni numero. In questo caso la situazione si fa più seria di un quiz televisivo e riguarda le dosi dei Vaccini messi a punto contro il Covid-19. Come dovrebbe essere L'emergenza di vaccinare la maggior parte della popolazione il prima possibile e le varianti del Sars-Cov-2 ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Ferro Nonostante i protocolli dicano che sono necessarie duedi vaccino, si va verso l'assunzione di una o trein alcuni casi specifici:il parere di due esperti su come potrà cambiare la vaccinazioneUno, due o tre? Non è uno dei celebri giochi di Mike Bongiorno quando l'indimenticato presentatore chiedeva ai propri concorrenti di indicare una busta per giocare sempre con l'articolo determinativo "la" prima di ogni numero. In questo caso la situazione si fa più seria di un quiz televisivo e riguarda ledeimessi a punto contro il-19. Come dovrebbe essere L'emergenza di vaccinare la maggior parte della popolazione il prima possibile e le varidel Sars-Cov-2 ...

nzingaretti : Ottima la disponibilità di Farmindustria sui vaccini anti #COVID19. Nei giorni scorsi abbiamo messo sul tavolo un t… - repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - MinisteroSalute : Tutti i vaccini anti #covid19 finora approvati: ? evitano i casi gravi; ? riducono i ricoveri; ? bloccano la di… - LuigiF97101292 : RT @valy_s: Posso dire, in tutta sincerità, che questa storia della penuria di vaccini anti- #COVID19 .. mi sa tanto di strategia studiata?… - VSalute4 : #VaccinoAntiCovid ai medici di famiglia, il sindacato @AssoprofSumai: “10 dosi a settimana è uno stillicidio” >>>… -