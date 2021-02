Vaccinazione dei dipendenti: cosa dice il Garante della Privacy (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della Vaccinazione direttamente ai lavoratori? A queste domande ha risposto il Garante per la Privacy con le Faq pubblicate sul suo sito, con l’intento di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il datore di lavoro può chiedere ai propridi vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi deivaccinati? O chiedere confermadirettamente ai lavoratori? A queste domande ha risposto ilper lacon le Faq pubblicate sul suo sito, con l’intento di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti ...

