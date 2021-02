USA | redditi personali gennaio crescono oltre attese

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) –le spese delle famiglie americane a, in scia alla crescita dei. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi(PCE) sono saliti del 2,4%, dopo il -0,4% del mese precedente (rivisto da -0,2%) e contro il +2,5% stimato dagli analisti. Ihanno registrato un forte aumento del 10% rispetto al +0,6% precedente e al +9,5% del consensus. Il PCE price index core, una misura dell’inflazione evidenzia una variazione positiva dello 0,3% su mese ed aumenta dell’1,5% su anno dal +1,4% del mese precedente (+1,4%). (Foto: PublicDomainPictures / Pixabay)

I rendimenti dei titoli di Stato americani a dieci anni ieri sono saliti ancora superando l'1,5%, oggi ritracciano all'1,49%, ma il movimento è notevole rispetto all'1,1% di inizio mese. Un balzo impr ...