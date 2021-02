USA, rallenta l’attività manifatturiera nell’area di Chicago (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Frena l’attività manifatturiera nell’area di Chicago, pur mantenendosi in zona espansione. Nel mese di febbraio, l’indice PMI Chicago si è attestato a 59,5 punti dai 63,8 punti del mese precedente. Il dato risulta inferiore alle attese degli analisti che erano per una discesa fino a 61,1 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense. Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Frenadi, pur mantenendosi in zona espansione. Nel mese di febbraio, l’indice PMIsi è attestato a 59,5 punti dai 63,8 punti del mese precedente. Il dato risulta inferiore alle attese degli analisti che erano per una discesa fino a 61,1 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.

Con il Covid ci riscopriamo moderati. La polarizzazione politica rallenta Ancora più evidente l'esempio degli Usa : non vi sono dubbi che senza l'impatto della pandemia Trump sarebbe stato rieletto in modo netto - in questo senso, e solo in questo, vi è stato un 'imbroglio'...

Wall Street incerta dopo Pil Usa e frenata da boom tassi Treasuries all’1,46%. Febbre GameStop: titolo schizza +240% Wall Street debole dopo la pubblicazione del Pil Usa del quarto trimestre e degli altri dati macro relativi al mercato del lavoro - le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione ...

