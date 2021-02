Usa, primo attacco dell’era Biden: “Uccisi almeno 17 combattenti pro-Iran in Siria” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il primo attacco americano da quando si è insediato Joe Biden ha colpito una struttura legata ad una milizia filo Iraniana in Siria. Dopo tre separati attacchi missilistici contro le forze americane in Iraq. Lo strike, ordinato dal presidente, era volto a danneggiare la capacità della milizia di condurre altri attacchi in futuro. Lo riferiscono i media Usa, citando fonti del Pentagono. Secono l’Osservatorio Siriano dei diritti dell’uomo almeno 17 combattenti pro-Iran sono stati Uccisi. “Gli attacchi hanno distrutto tre camion di munizionici sono molti morti. Secondo un primo bilancio sono rimasti Uccisi almeno 17 combattenti, tutti di Hachd al-Chaabi”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilamericano da quando si è insediato Joeha colpito una struttura legata ad una milizia filoiana in. Dopo tre separati attacchi missilistici contro le forze americane in Iraq. Lo strike, ordinato dal presidente, era volto a danneggiare la capacità della milizia di condurre altri attacchi in futuro. Lo riferiscono i media Usa, citando fonti del Pentagono. Secono l’Osservatoriono dei diritti dell’uomo17pro-sono stati. “Gli attacchi hanno distrutto tre camion di munizionici sono molti morti. Secondo unbilancio sono rimasti17, tutti di Hachd al-Chaabi”, ...

