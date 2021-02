Usa, morto suicida l’ex coach olimpico John Geddert. Era stato incriminato per abusi (Di venerdì 26 febbraio 2021) È morto suicida John Geddert, ex allenatore olimpico che era stato formalmente incriminato per più di venti accuse tra cui violenza. È morto suicida John Geddert, ex allenatore olimpico statunitense. Lui aveva preparato e guidato la squadra di ginnaste americane alle Olimpiadi di Londra del 2012. Geddert si è tolto la vita a 63 anni. Poche ore prima era stato incriminato con capi di accusa gravissimi. l’ex coach era stato accusato, tra l’altro, di molestie e aggressione sessuale. L’indagine che ha sconvolto gli Stati Uniti La vita di John ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021) È, ex allenatoreche eraformalmenteper più di venti accuse tra cui violenza. È, ex allenatorestatunitense. Lui aveva preparato e guidato la squadra di ginnaste americane alle Olimpiadi di Londra del 2012.si è tolto la vita a 63 anni. Poche ore prima eracon capi di accusa gravissimi.eraaccusato, tra l’altro, di molestie e aggressione sessuale. L’indagine che ha sconvolto gli Stati Uniti La vita di...

MediasetTgcom24 : California, poliziotto gli tiene un ginocchio sul collo per 5 minuti: 30enne morto #Usa - RaiNews : Lutto nella cultura - RSIonline : RT @mauriziocanetta: #permattinieri??????Le cifre: 1169 contagi, 7 morti. 4 cantoni aprono le terrazze nelle località sciistiche. ?????? Lombardi… - news_mondo_h24 : Usa, morto suicida l’ex coach olimpico John Geddert. Era stato incriminato per abusi - UnioneSarda : #Usa - Trovato morto l'ex coach olimpico di ginnastica incriminato per molestie -