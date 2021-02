Usa | il primo bombardamento dell’era Biden

Leggi su ck12

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli Usa hanno bombardato una struttura che riporta ad una milizia filo iraniana in Siria, dopo che quest’ultimi avevano attaccato le forze americane in Iraq con tre diversi attacchi missilistici: l’attacco da parte degli Usa è ilsotto l’amministrazione. WASHINGTON, DC – FEBRUARY 10: President Joespeaks as Secretary of Defense Lloyd Austin, left, and Vice President Kamala Harris accompany him at the Pentagon February 10, 2021 in Washington, DC.and Harris made their first trip to the Pentagon to deliver remarks and meet the nation’s first Black Secretary of Defense Lloyd Austin. (Photo by Alex Brandon – Pool/Getty Images)Dal Pentagono hanno dichiarato, per via del portavoce John Kirby che l’attacco “manda un messaggio inequivocabile: il presidente Joeagirà per proteggere ...