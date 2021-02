Uomini e Donne, Teresa Cilia in ospedale per un intervento al cuore: ecco come sta (FOTO) (Di venerdì 26 febbraio 2021) In queste ore, Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, è stata ricoverata in ospedale a causa di un intervento chirurgico. La ragazza ha dato l’annuncio ieri direttamente dal letto della struttura ospedaliera nella quale verrà effettuata l’operazione. I fan, naturalmente, si sono molto preoccupati per lei ed hanno cominciato a farle delle domande e a chiederle cosa le fosse accaduto. Senza troppi peli sulla lingua, la protagonista ha spiegato tutto. Teresa Cilia spiega perché è in ospedale Teresa Cilia è finita in ospedale per sottoporti ad un intervento al cuore. Tra le sue Instagram Stories, la ragazza ha spiegato cosa le è successo. Da un po’ ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 febbraio 2021) In queste ore,, ex tronista di, è stata ricoverata ina causa di unchirurgico. La ragazza ha dato l’annuncio ieri direttamente dal letto della struttura ospedaliera nella quale verrà effettuata l’operazione. I fan, naturalmente, si sono molto preoccupati per lei ed hanno cominciato a farle delle domande e a chiederle cosa le fosse accaduto. Senza troppi peli sulla lingua, la protagonista ha spiegato tutto.spiega perché è inè finita inper sottoporti ad unal. Tra le sue Instagram Stories, la ragazza ha spiegato cosa le è successo. Da un po’ ...

