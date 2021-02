Uomini e Donne oggi: nuove liti, eliminazioni e un racconto censurato (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 febbraio 2021: in studio non mancano le discussioni e alcuni corteggiatori si auto eliminano L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 febbraio 2021: in studio non mancano le discussioni e alcuni corteggiatori si auto eliminano L'articolo proviene da Gossip e Tv.

mante : L’intenso lavorio intellettuale sulle quote rosa dentro il PD ha avuto come risultato la nomina a sottosegretaria a… - Agenzia_Ansa : Governo: sono 39 i sottosegretari nominati dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Di questi, le don… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - DrGregHouse73 : @Melaion Guarda che il corpo elettorale è composto più da donne che da uomini. Le costringiamo a votare solo donne,… - Talkin_Hawkin : @IAMFabioS @DrGregHouse73 Non vedo perché aumentarne necessariamente la presenza. Se son tutte donne, tutti uomini,… -