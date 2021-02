Uomini e Donne, Aurora Tropea rompe il silenzio sui video hot: “Ho sottoposto i fatti alle Autorità” (Di venerdì 26 febbraio 2021) A Uomini e Donne si rischia di finire in tribunale. Aurora Tropea, la dama al centro del caso dei presunti video hot, ha deciso di “sottoporre i fatti alle Autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre, sdoganando qualcosa di estremamente sbagliato” , ha dichiarato lei stessa su Instagram. A qualche settimana dalla sua ultima partecipazione al programma di Maria De Filippi, Aurora si è sfogata con un lunghissimo post per chiarire la propria posizione. “Amiche, ho riflettuto lungamente su quanto è successo e ho deciso di dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile, né si deve tollerare”, ha scritto il volto noto del talk dei sentimenti di Canale 5. “Le cronache, purtroppo, quasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Asi rischia di finire in tribunale., la dama al centro del caso dei presuntihot, ha deciso di “sottoporre iper farne valutare la rilevanza e non lasciar correre, sdoganando qualcosa di estremamente sbagliato” , ha dichiarato lei stessa su Instagram. A qualche settimana dalla sua ultima partecipazione al programma di Maria De Filippi,si è sfogata con un lunghissimo post per chiarire la propria posizione. “Amiche, ho riflettuto lungamente su quanto è successo e ho deciso di dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile, né si deve tollerare”, ha scritto il volto noto del talk dei sentimenti di Canale 5. “Le cronache, purtroppo, quasi ...

