Uomini e Donne | Aurora Tropea conferma | il caso dei filmini finisce in tribunale

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Uno tzunami minaccia di travolgere il trono over die la protagonista potrebbe essere proprio lei,, la ex dama ripetutamente attaccata, in primis dall’opinionista Gianni Sperti, da Armando Incarnato e da Giancarlo, l’uomo che ha frequentato per ultimo nella trasmissione. La donna aveva già annunciato di essersi rivolta a un avvocato quando, a fine gennaio, aveva lasciato definitivamente il talk-show di Maria De Filippi in seguito al scandalo deihot (che non esistevano). Giancarlo, infatti, ha minacciato pubblicamente di mostrare deiprivati inviatigli da: filmati spinti, che poi ha dichiarato di aver cancellato; nei fatti, ne ha mostrato uno a Sperti, e si è scoperto che non era poi così sexy, anzi. Sta di fatto che ...