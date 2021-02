Una vita, trama 26 febbraio: un nuovo amore? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Genoveva e Felipe dopo aver trascorso diverse serate insieme, saranno sempre più vicini e ad un certo punto, i due si lasceranno andare ai sentimenti reciproci. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 26 febbraio, svelano che i due parteciperanno insieme ad un ricevimento al termine del quale si scambieranno un bacio appassionato. Intanto, Marcia recupererà le fedi nuziali al banco dei pegni e noterà che quella di Santiago gli sta troppo grande e ciò insieme a tutti gli altri dettagli che ha notato, la farà convincere che Santiago non sia veramente suo marito e così farà di tutto per scoprire chi sia davvero. Una vita, trama 26 febbraio: Marcia avrà il sospetto che Santiago sia un impostore Marcia, da diverso tempo, sta notando che Santiago si comporta in modo strano. L'uomo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Genoveva e Felipe dopo aver trascorso diverse serate insieme, saranno sempre più vicini e ad un certo punto, i due si lasceranno andare ai sentimenti reciproci. Le anticipazioni Unainerenti la puntata in onda oggi 26, svelano che i due parteciperanno insieme ad un ricevimento al termine del quale si scambieranno un bacio appassionato. Intanto, Marcia recupererà le fedi nuziali al banco dei pegni e noterà che quella di Santiago gli sta troppo grande e ciò insieme a tutti gli altri dettagli che ha notato, la farà convincere che Santiago non sia veramente suo marito e così farà di tutto per scoprire chi sia davvero. Una26: Marcia avrà il sospetto che Santiago sia un impostore Marcia, da diverso tempo, sta notando che Santiago si comporta in modo strano. L'uomo ...

