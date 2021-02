Una Vita anticipazioni spagnole, la morte di Natalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nelle puntate future di Una Vita sarà possibile vedere il piano diabolico di Genoveva entrare in atto e portare i suoi frutti, soprattutto in seguito al secondo mandato di arresto per la povera Natalia, fidanzata di Felipe. In particolare secondo le trame, questa volta la Salmeron è riuscita a far entrare in cella con la giovane ragazza una donna disposta a far tutto ciò che le viene ordinato, in grado di realizzare a pieno il suo piano malvagio. La Quesada capirà subito che la compagna di “stanza” porta tutt’altro che buone notizie con se. Tutti i suoi tentativi disperati di fare appello alle guardie, saranno vani. Il piano criminale e diabolico di Genoveva, infatti, andrà immediatamente in porto e costerà la Vita alla povera Natalia, che verrà di fatto uccisa. Felipe così dovrà nuovamente dire addio alla donna che ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nelle puntate future di Unasarà possibile vedere il piano diabolico di Genoveva entrare in atto e portare i suoi frutti, soprattutto in seguito al secondo mandato di arresto per la povera, fidanzata di Felipe. In particolare secondo le trame, questa volta la Salmeron è riuscita a far entrare in cella con la giovane ragazza una donna disposta a far tutto ciò che le viene ordinato, in grado di realizzare a pieno il suo piano malvagio. La Quesada capirà subito che la compagna di “stanza” porta tutt’altro che buone notizie con se. Tutti i suoi tentativi disperati di fare appello alle guardie, saranno vani. Il piano criminale e diabolico di Genoveva, infatti, andrà immediatamente in porto e costerà laalla povera, che verrà di fatto uccisa. Felipe così dovrà nuovamente dire addio alla donna che ...

