Una Vita anticipazioni: SANTIAGO minaccia di uccidere FELIPE! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dovrà vedersela con diversi "avversari" nelle prossime puntate italiane di Una Vita e uno dei suoi nemici sarà SANTIAGO Becerra (Aleix Melé), il presunto marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Il forestiero non potrà infatti fare a meno di nutrire una "folle" gelosia per la consorte, che lo porterà a prendere seriamente in considerazione l'idea di sbarazzarsi del rivale. Una Vita, news: Felipe procura un lavoro a Marcia ma… Dalle anticipazioni scopriamo che tutto si innescherà quando Felipe si preoccuperà per le cagionevoli condizioni di salute di Marcia, che pur di procurarsi dei soldi accetterà persino di sostituire alcune ore Lolita (Rebeca Alemany); ciò avverrà perché la signora Palacios sarà ormai prossima al parto e avrà bisogno che qualcuno prenda il suo posto nella ...

