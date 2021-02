Una Vita, anticipazioni oggi 26 febbraio: scatta il bacio tra Felipe e Genoveva (Di venerdì 26 febbraio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 26 febbraio 2021. Che cosa vedremo nella nuova puntata su Canale 5 alle 14.10? Genoveva riesce nel suo scopo. La Salmeron è sempre più vicina a Felipe. Dopo il ricevimento organizzato dalla donna, i due si baciano. Fabiana ha cercato di calmare Ursula, ma quest’ultima, tormentata dai ricordi del passato e dalle umiliazioni a lei inflitte dai vicini di Acacias, a partire dalle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021)“Una”, puntata del 262021. Che cosa vedremo nella nuova puntata su Canale 5 alle 14.10?riesce nel suo scopo. La Salmeron è sempre più vicina a. Dopo il ricevimento organizzato dalla donna, i due si baciano. Fabiana ha cercato di calmare Ursula, ma quest’ultima, tormentata dai ricordi del passato e dalle umiliazioni a lei inflitte dai vicini di Acacias, a partire dalle Articolo completo: dal blog SoloDonna

