Una vita anticipazioni: Marcia ha una crisi respiratoria, muore? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata di domenica di Una vita? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica, 28 febbraio 2021. Una vita torna nel pomeriggio di Canale 5 alla domenica con un episodio di 50 minuti circa. Cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama dell'episodio 1130 di Acacias 38. Come avrete visto Marcia continua a sospettare che Santiago non sia suo marito e l'uomo non sa come fare per dimostrare che si sta sbagliando. Genoveva deve anche fare i conti con il mental break down di Ursula che sembra essere realmente impazzita. Per fortuna Felipe non sospetta nulla e Genoveva può continuare a tramare nel buio come ha fatto fino a questo momento. Ma vediamo che cosa succederà nella prossima puntata della soap di ...

