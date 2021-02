Una Vita, 26 febbraio 2021: anticipazioni puntata di oggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una Vita, 26 febbraio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 26 febbraio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Marcia e Felipe sono ormai lontani: dopo tutto che hanno passato ancora non possono stare insieme. Genoveva ha infatti “riportato in Vita” Santiago, marito di Marcia. L’uomo è arrivato ad Acacias reclamando sua moglie e la poverina non ha potuto far altro che accettare. Purtroppo però, Santiago non è chi dice di essere e la Sampaio sta iniziando ad avere qualche dubbio: molte cose del loro passato insieme infatti non le ricorda e non è nemmeno l’uomo violento di una volta. La ... Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una, 26: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 26: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Marcia e Felipe sono ormai lontani: dopo tutto che hanno passato ancora non possono stare insieme. Genoveva ha infatti “riportato in” Santiago, marito di Marcia. L’uomo è arrivato ad Acacias reclamando sua moglie e la poverina non ha potuto far altro che accettare. Purtroppo però, Santiago non è chi dice di essere e la Sampaio sta iniziando ad avere qualche dubbio: molte cose del loro passato insieme infatti non le ricorda e non è nemmeno l’uomo violento di una volta. La ...

_Carabinieri_ : La sua vita è stata breve, il suo ricordo durerà in eterno. Oggi tutti i #Carabinieri commossi lo accompagneranno n… - rtl1025 : Parliamo di #Sanremo2021 con @MetaErmal???? 'Le canzoni hanno una vita propria, è difficile interpretarle...'??? Se… - _Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - afterxgl0w : RT @alwaysinmbd: Chi lo dice a Louis Tomlinson che la vita non è una sfilata e lui non può essere sempre così figo? - btch__goddess : Ma è ovvio che Dayane non li rappresenti, Dayane è libertà, è vita, è avanti anni luce da loro, loro possono essere… -