Una rete blockchain italiana per i servizi delle PA: nasce il progetto IBSI (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'iniziativa, sostenuta da molteplici realtà tra cui ENEA e Infratel, prevede vari casi d'uso, fra cui la certificazione dei titoli di studio e il tracciamento della filiera del "made in Italy".... Leggi su dday (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'iniziativa, sostenuta da molteplici realtà tra cui ENEA e Infratel, prevede vari casi d'uso, fra cui la certificazione dei titoli di studio e il tracciamento della filiera del "made in Italy"....

