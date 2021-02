Una nuova variante del coronavirus è dominante in California (Di venerdì 26 febbraio 2021) (illustrazione: Getty Images)Dopo le forme mutate del coronavirus scoperte nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile, di cui si parla ormai spessissimo, spunta una nuova variante del Sars-Cov-2, che è ormai prevalente nella California meridionale e che si sta presentando anche in vari altri paesi. La nuova forma potrebbe essere più trasmissibile ed associata a una più elevata mortalità, nonché un po’ più resistente agli attuali vaccini. La nuova variante, presente in realtà in due diverse forme (chiamate in sigla B.1427–B.1429 – o anche CAL.20C), è descritta, anche geograficamente, sul portale globale che tiene conto di tutte le mutazioni di Sars-Cov-2. Alla data del 22 gennaio 2021 risulta predominante nella regione sud della ... Leggi su wired (Di venerdì 26 febbraio 2021) (illustrazione: Getty Images)Dopo le forme mutate delscoperte nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile, di cui si parla ormai spessissimo, spunta unadel Sars-Cov-2, che è ormai prevalente nellameridionale e che si sta presentando anche in vari altri paesi. Laforma potrebbe essere più trasmissibile ed associata a una più elevata mortalità, nonché un po’ più resistente agli attuali vaccini. La, presente in realtà in due diverse forme (chiamate in sigla B.1427–B.1429 – o anche CAL.20C), è descritta, anche geograficamente, sul portale globale che tiene conto di tutte le mutazioni di Sars-Cov-2. Alla data del 22 gennaio 2021 risulta prenella regione sud della ...

