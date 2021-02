Una misteriosa odissea | navi cariche di bovini vagano nel Mediterraneo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Gerry Freda La vicenda delle duealla deriva ha spinto la Fondazione per il benessere degli animali a presentare al parlamento Ue una petizione ufficiale È arrivato al parlamento europeo il caso delle dueche, da dicembre, sono alla deriva nelcon a bordo 2,600. Le due excargo, partite allora dalla Spagna, non sono infatti ancora riuscite a trovare un approdo in cui sbarcare, dato che le autorità dei Paesi in cui dovevano attraccare hanno chiuso i porti alle prime per sospette malattie degli animali a bordo. Quelle migliaia disarebbero ormai allo stremo e, allo scopo di trovare una soluzione a tale problema, è stato sollecitato, da parte della Fondazione per il benessere degli animali, l’intervento del parlamento europeo. Il ...