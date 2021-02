Un nuovo M5S con Conte come leader politico: ecco il piano di Grillo (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’ex premier Giuseppe Conte darà a breve una risposta a Beppe Grillo sulla sua disponibilità a prendere la guida del Movimento Cinque Stelle. Il ruolo che il garante avrebbe previsto per Conte è di capo politico, in pratica “un segretario” sopra al neonato direttorio a cinque. L’obiettivo è di riuscire a limitare i danni dell’implosione interna al movimento (che sta avvenendo sia per la scissione dei deputati e senatori non d’accordo con il governo Draghi, sia per i delusi delle nomine dei Sottosegretari). Cosa pensa Di Maio Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio conferma questa versione e per il momento si tira fuori da un eventuale Direttorio perché prima di tutto “dobbiamo vedere quale sarà la governance del Movimento in base a quello che farà Giuseppe Conte”. Se l’ex presidente del Consiglio ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’ex premier Giuseppedarà a breve una risposta a Beppesulla sua disponibilità a prendere la guida del Movimento Cinque Stelle. Il ruolo che il garante avrebbe previsto perè di capo, in pratica “un segretario” sopra al neonato direttorio a cinque. L’obiettivo è di riuscire a limitare i danni dell’implosione interna al movimento (che sta avvenendo sia per la scissione dei deputati e senatori non d’accordo con il governo Draghi, sia per i delusi delle nomine dei Sottosegretari). Cosa pensa Di Maio Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio conferma questa versione e per il momento si tira fuori da un eventuale Direttorio perché prima di tutto “dobbiamo vedere quale sarà la governance del Movimento in base a quello che farà Giuseppe”. Se l’ex presidente del Consiglio ...

