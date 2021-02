Un ministero per il futuro: si chiama 'Mite' ma ha grandi sfide (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al nuovo dicastero per la transizione ecologica faranno capo tutte le politiche afferenti a energia, emissioni, sviluppo sostenibile, mobilità green, così come le politiche di contrasto ai cambiamenti ... Leggi su today (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al nuovo dicastero per la transizione ecologica faranno capo tutte le politiche afferenti a energia, emissioni, sviluppo sostenibile, mobilità green, così come le politiche di contrasto ai cambiamenti ...

ItaliaViva : Buon lavoro a @TeresaBellanova e ad @ivanscalfarotto rispettivamente viceministra al Ministero delle Infrastruttur… - MarinaSereni : Sono onorata e molto felice di continuare a svolgere un ruolo di governo in un ministero importante come la Farnesi… - g_brescia : Superbonus 110% misura simbolo per la transizione ecologica. Con l'occasione mi congratulo con la mia collega… - zazoomblog : Un ministero per il futuro: si chiama Mite ma ha grandi sfide - #ministero #futuro: #chiama #grandi - valetomirotti : Farsi uno screening diventa inaccessibile, molti di noi si devono “accontentare” con alternative meno sicure. Abbia… -