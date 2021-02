Ultimi sondaggi Ipsos: vaccinazione anti Covid, l’opinione degli italiani (Di venerdì 26 febbraio 2021) I primi giorni del governo Draghi sono in linea con le aspettative della maggioranza degli italiani (55%). A sostenerlo sono gli Ultimi sondaggi realizzati da Ipsos per Di Martedì e andati in onda il 23 febbraio. C’è anche un 23% di persone che si aspettava qualcosa di meglio. Il neo premier è partito con un grande consenso politico e anche popolare ma per il 44% esso è destinato a scendere con il tempo. Per il 37%, invece, il gradimento di Draghi crescerà ulteriormente. Ultimi sondaggi Ipsos: Conte bis, prevale un giudizio neutro Agli intervistati è stata chiesta una valutazione sul Conte bis. Il 45% dà un giudizio neutro sull’esperienza del governo giallo rosso, il 24% lo valuta positivamente mentre il 22% lo boccia. Con l’arrivo di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 febbraio 2021) I primi giorni del governo Draghi sono in linea con le aspettative della maggioranza(55%). A sostenerlo sono glirealizzati daper Di Martedì e andati in onda il 23 febbraio. C’è anche un 23% di persone che si aspettava qualcosa di meglio. Il neo premier è partito con un grande consenso politico e anche popolare ma per il 44% esso è destinato a scendere con il tempo. Per il 37%, invece, il gradimento di Draghi crescerà ulteriormente.: Conte bis, prevale un giudizio neutro Agli intervistati è stata chiesta una valutazione sul Conte bis. Il 45% dà un giudizio neutro sull’esperienza del governo giallo rosso, il 24% lo valuta positivamente mentre il 22% lo boccia. Con l’arrivo di ...

