Ufo avvistato il 21 febbraio dal pilota di un aereo di linea | l’audio da brividi | “Qualcosa è volato sopra di noi | si muoveva molto velocemente”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Aiuto c’è un Ufo nei cieli del New Mexico. L’avvistamento questa volta ha tutti i crismi del’ufficialità. Il giorno 212021 alle 13 e 19 ildel volo 2292 dell’American Airlines da Cincinnati a Phoenix ha segnalato uno strano oggetto non identificato maveloce muoversiil proprio velivolo. “Pochi secondi fadi noi. Odio dirlo, ma sembrava un lungo oggetto cilindrico tipo missile da crociera che si”.deldel volo diè stato pubblicato sul blog di aviazione Deep Black Horizon. La registrazione della testimonianza choc l’ha effettuata il blogger Steve Douglass che ha ...

tornoseduto : Domenica da aereo di linea hanno avvistato un UFO in New Mexico, un lungo oggetto cilindrico. É stata intercettata… - UFOlogy_PRSS : Brasile, avvistato un UFO “discoidale” durante il Meteo LIVE su San Paolo -

Ultime Notizie dalla rete : Ufo avvistato

Agenzia ANSA

L'(adesso , ovvero Fenomeno aereo non identificato) è statodall'equipaggio di un Airbus A320 del volo 2292 dell'American Airline, lo scorso 21 febbraio, sui cieli del Nuovo Messico. ...... da 619 mila a 630 mila unità, con un incremento dell'1,6%; conseguentemente è diminuito il tasso di disoccupazione, sceso all'8,4% ( - 0,1%) e sono […] Attualità Seborga,un? ...Sui cieli del New Mexico c’è un ufo? L’agenzia federale che vigila sulla sicurezza dei voli, la Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato le notizie diffuse dalla compagnia American Airlines ...Mistero in volo, un radio trasmettitore esperto non credeva ai suoi occhi quando ha creduto di aver intercettato un UFO. Sarà vero?