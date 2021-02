Ue | Draghi | rilancio agenda transatlantica obiettivo cruciale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Il premier Marioè intervenuto in mattinata nella sessione 'Sicurezza e Difesa' del Consiglio Ue, sottolineando l'importanza dell'autonomia strategica dell'Unione europea in un quadro di complementarietà con la Nato e di coordinamento con gli Stati Uniti. Il presidente del Consiglio ha rimarcato come occorra essere autonomi e al contempo coordinati, rimarcando che sarà più facile con l'amministrazione Biden.non ha poi mancato di sottolineare come esistano anche nuove minacce e l'Unione europea deve continuare a rinforzare la cooperazione con la Nato. Ildell'è, per l'ex numero uno della Bce, un