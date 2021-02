Ue, Draghi “Autonomia e coordinamento per la difesa” (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso il Consiglio Europeo che si è svolto in videoconferenza. Stamani il premier Mario Draghi, secondo quanto si apprende, è intervenuto nella sessione “Sicurezza e difesa” sottolineando l'importanza dell'Autonomia strategica dell'Unione europea in un quadro di complementarietà con la NATO e di coordinamento con gli Stati Uniti. Per il presidente del Consiglio occorre essere autonomi e al contempo coordinati, e questo può essere più facile con l'amministrazione Biden. Draghi ha sottolineato come esistano anche nuove minacce e l'Unione Europea debba continuare a rinforzare la cooperazione con la Nato. Il rilancio dell'agenda transatlantica è un obiettivo cruciale.Ieri il premier al Consiglio Ue aveva evidenziato la necessità di accelerare sui vaccini anti-Covid: “Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso il Consiglio Europeo che si è svolto in videoconferenza. Stamani il premier Mario, secondo quanto si apprende, è intervenuto nella sessione “Sicurezza e” sottolineando l'importanza dell'strategica dell'Unione europea in un quadro di complementarietà con la NATO e dicon gli Stati Uniti. Per il presidente del Consiglio occorre essere autonomi e al contempo coordinati, e questo può essere più facile con l'amministrazione Biden.ha sottolineato come esistano anche nuove minacce e l'Unione Europea debba continuare a rinforzare la cooperazione con la Nato. Il rilancio dell'agenda transatlantica è un obiettivo cruciale.Ieri il premier al Consiglio Ue aveva evidenziato la necessità di accelerare sui vaccini anti-Covid: “Per ...

