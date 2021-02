Tutti pazzi per le serie "reali". Ma occhio: "Il politicamente corretto può cambiarle" - (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marina Lanzone La docu-serie sulla royal family svedese si aggiunge a un lungo elenco di fiction sui monarchi di tutto il mondo. Da cosa deriva questo grande interesse per le famiglie reali? Ce lo spiega Lavinia Orefici Re, regine, principi, principesse, castelli e scandali stanno per tornare sui nostri schermi. La rivista Variety ha annunciato che la tv svedese sta "per sviluppare una serie drammatica senza titolo, in stile 'The Crown', sulla famiglia reale svedese e l'attuale monarca Carlo XVI Gustavo". La prima stagione sarà composta, ipoteticamente, da sei puntate e racconterà l’infanzia dell’attuale sovrano, la sua incoronazione all’età di 27 anni e i suoi primi anni di regno. Il progetto, però, è molto più ambizioso, visto che la serie sarà composta da altre stagioni, fino ad arrivare ai giorni ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marina Lanzone La docu-sulla royal family svedese si aggiunge a un lungo elenco di fiction sui monarchi di tutto il mondo. Da cosa deriva questo grande interesse per le famiglie? Ce lo spiega Lavinia Orefici Re, regine, principi, principesse, castelli e scandali stanno per tornare sui nostri schermi. La rivista Variety ha annunciato che la tv svedese sta "per sviluppare unadrammatica senza titolo, in stile 'The Crown', sulla famiglia reale svedese e l'attuale monarca Carlo XVI Gustavo". La prima stagione sarà composta, ipoteticamente, da sei puntate e racconterà l’infanzia dell’attuale sovrano, la sua incoronazione all’età di 27 anni e i suoi primi anni di regno. Il progetto, però, è molto più ambizioso, visto che lasarà composta da altre stagioni, fino ad arrivare ai giorni ...

