Turismo lento e bike economy | tutti in sella fra strade bianche e sorgenti termali

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si avvicina la primavera e latrova sempre più consensi sia nelle città che in gita. Per almeno tre motivi che la pandemia ha reso ancora più validi: distanziamento sociale, benessere fisico, sostenibilità. Quindi le due ruote vengono privilegiate da grandi e bambini come mezzo di trasporto quotidiano, per un fine settimana o per una vacanza vera e propria. Ma cosa si intende per? Lo si evince dalla parola: è l’economia della bicicletta, dalle infrastrutture all’industria, tutto ciò che fa business ed è legato alla due ruote. Un comparto nel mondo che è in forte crescita e su cui in molti stanno puntando anche per uscire dalla crisi pandemica ed economica conseguente. Ci credono in molti, basti pensare all’investimento in ciclabili e in strutture a tema. E ci credono anche le grandi aziende ...