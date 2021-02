Troppi contagi tra i giovanissimi, le Marche chiudono le superiori: "Tutti a casa in didattica a distanza" (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'ordinanza del governatore Acquaroli scatta domani. Per le province di Ancona e Macerata, Dad al cento per cento anche in seconda e terza media Leggi su repubblica (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'ordinanza del governatore Acquaroli scatta domani. Per le province di Ancona e Macerata, Dad al cento per cento anche in seconda e terza media

repubblica : Troppi contagi tra i giovanissimi, le Marche chiudono le superiori: 'Tutti a casa in didattica a distanza': L'ordin… - andrea_falivene : RT @repubblica: Troppi contagi tra i giovanissimi, le Marche chiudono le superiori: 'Tutti a casa in didattica a distanza': L'ordinanza del… - vivereurbino : Troppi contagi, da lunedì 1 marzo le Marche tornano in zona arancione - Marilenapas : RT @repubblica: Troppi contagi tra i giovanissimi, le Marche chiudono le superiori: 'Tutti a casa in didattica a distanza': L'ordinanza del… - vivereosimo : Troppi contagi: da lunedì le Marche tornano in zona arancione -