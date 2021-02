Tre regioni in arancione e una passa al rosso. Covid, la situazione si complica: “Nuove misure urgenti” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Più che il Belpaese l’Italia ormai, con tutti questi colori, sembra diventato un cubo di Rubik. Non ce ne voglia Maurizio Crozza, al quale abbiamo ‘rubato’ la battuta, ma è evidente che, vista la situazione emergenziale continua, l’unica soluzione, più che un lockdown totale, sembra essere quella di prenderla a ridere. In ogni caso, da ridere c’è davvero ben poco, visto quanto sta emergendo nelle ultime ore su coronavirus, misure di contrasto e via dicendo. Sono almeno tre le regioni che rischiano maggiori restrizioni dal momento che l’RT, ovvero l’indice di contagio, non accenna a diminuire, anzi sta pericolosamente sfiorando la soglia d’allarme dell’1 (sotto il quale si resta in zona gialla a patto che i 21 indicatori non segnino altre criticità, ndr). Al 26 febbraio 2021 l’RT segna 0,99, anche se naturalmente si tratta di una media ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Più che il Belpaese l’Italia ormai, con tutti questi colori, sembra diventato un cubo di Rubik. Non ce ne voglia Maurizio Crozza, al quale abbiamo ‘rubato’ la battuta, ma è evidente che, vista laemergenziale continua, l’unica soluzione, più che un lockdown totale, sembra essere quella di prenderla a ridere. In ogni caso, da ridere c’è davvero ben poco, visto quanto sta emergendo nelle ultime ore su coronavirus,di contrasto e via dicendo. Sono almeno tre leche rischiano maggiori restrizioni dal momento che l’RT, ovvero l’indice di contagio, non accenna a diminuire, anzi sta pericolosamente sfiorando la soglia d’allarme dell’1 (sotto il quale si resta in zona gialla a patto che i 21 indicatori non segnino altre criticità, ndr). Al 26 febbraio 2021 l’RT segna 0,99, anche se naturalmente si tratta di una media ...

eziomauro : Tre regioni in arancione: Piemonte, Marche e Lombardia. Basilicata in rosso - repubblica : ?? Covid, oggi la bozza del nuovo Dpcm. Altre tre regioni arancioni. E crescono i Comuni in zona rossa - Agenzia_Ansa : #Iss: 'Evitare contatti, stare a casa'. Tre Regioni verso l'arancione #covid #ANSA - Archifabrizio : RT @Agenzia_Dire: L'epidemia accelera e tre regioni finiscono in #zonaarancione, un'altra rischia la #zonarossa. - Agenzia_Dire : L'epidemia accelera e tre regioni finiscono in #zonaarancione, un'altra rischia la #zonarossa. -