Transizione ecologica, il ministro Cingolani traccia la rotta: "Le città un laboratorio strategico per la crescita sostenibile" (Di venerdì 26 febbraio 2021) "Con determinazione farò del mio meglio per guidare la Transizione dell'Italia verso un futuro a emissioni zero". Lo ha assicurato Roberto Cingolani nel suo primo intervento pubblico come neo ministro della Transizione ecologica. Il suo discorso è stato trasmesso con un video registrato durante il webinar #Youth4ClimateLiveSeries, una delle iniziative preparatorie alla Pre-COP26 che si terrà a Milano a fine settembre, prima della vera e propria Conferenza sul clima in programma nel Regno Unito. Cingolani ha parlato delle città, cui era dedicato il webinar, come di un "laboratorio per la crescita sostenibile", di "Transizione energetica" e di "azioni climatiche", toccando in poco più di tre minuti ...

