Tragico incidente nel casertano: sbalzato dalla moto, muore a 45 anni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tragico incidente a San Nicola la Strada: morto un uomo. Lo schianto è avvenuto oggi intorno alle 13 in viale Carlo III. la vittima è Gioacchino Castellino, 44enne. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l'uomo, residente ad Orta di Atella, si sarebbe schiantato con la sua moto contro un camion. sbalzato dal mezzo, la grave caduta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

