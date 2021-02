Tra annunci farlocchi e "intelligenze artificiali": il lato oscuro del mercato del lavoro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Secondo una ricerca di Indeed, uno dei maggiori siti di annunci di lavoro al mondo, le richieste di personale sarebbero in continua crescita nel nostro Paese. Anzi, tra i maggiori Paesi europei l’Italia (+7%) sarebbe seconda solo alla Polonia (+10%) nell’accelerazione degli ultimi mesi, avvicinandosi molto ai livelli pre-pandemia. Sembrerebbe un’ottima notizia: un segnale di ritorno di vitalità del nostro mercato del lavoro. Eppure, a guardare i più recenti dati Istat, i livelli occupazionali appaiono ancora ben lontani da quelli di inizio 2020. Come si spiega? La maggioranza delle persone si è abituata all’idea che siano gli annunci di lavoro a farla da padrone nell’intermediazione della domanda e dell’offerta di lavoro. In realtà, non solo non è così, ma ci sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Secondo una ricerca di Indeed, uno dei maggiori siti didial mondo, le richieste di personale sarebbero in continua crescita nel nostro Paese. Anzi, tra i maggiori Paesi europei l’Italia (+7%) sarebbe seconda solo alla Polonia (+10%) nell’accelerazione degli ultimi mesi, avvicinandosi molto ai livelli pre-pandemia. Sembrerebbe un’ottima notizia: un segnale di ritorno di vitalità del nostrodel. Eppure, a guardare i più recenti dati Istat, i livelli occupazionali appaiono ancora ben lontani da quelli di inizio 2020. Come si spiega? La maggioranza delle persone si è abituata all’idea che siano glidia farla da padrone nell’intermediazione della domanda e dell’offerta di. In realtà, non solo non è così, ma ci sono ...

ricmaggiolo : La tecnologia avrà reso il mercato del lavoro solo più efficiente, ma anche meno efficace. La ricerca del lavoro… - infoitscienza : State of Play commentato in diretta dalle 22 | 15 tra PS5 e annunci sui videogiochi in arrivo! - HuffPostItalia : Tra annunci farlocchi e 'intelligenze artificiali': il lato oscuro del mercato del lavoro - Alberto77159496 : @La_manina__ @AndreaMarano11 Non credo li troverà se non c'è riuscito Berlusconi, secondo me sono annunci per darsi… - Bruna92992059 : RT @LaPrimaManina: Sta accadendo l'inevitabile. Comanda #Moratti, tra annunci-lampo e gaffe, lei, la zarina di Palazzo Lombardia. Suo l'uf… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra annunci Pokémon: oggi verrà annunciato un open world feudale? Tra i rumor, sembra che ci sarà anche un nuovo capitolo open world . I rumor sono stati pubblicati ...Non solo l'insider conosciuto con il nickname di "PraticalBrush12" aveva previsto i recenti annunci ...

Pezzi di foresta Amazzonica venduti illegalmente su Facebook Marketplace La maggior parte degli annunci proviene dalla Rondonia , ovvero la regione brasiliana che ha subìto ... Considerando che qui ci vive una specie su 10 tra quelle note attualmente in tutto il mondo, è ...

Tra annunci farlocchi e "intelligenze artificiali": il lato oscuro del mercato del lavoro L'HuffPost Quattro nuove direzioni regionali per Intesa Sanpaolo TORINO/MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo riorganizza la Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, creando quattro nuove direzioni regionali per supportare l’economia reale in una f ...

Coronavirus, Campania e Emilia verso la zona rossa. Oggi la bozza del Dpcm Nel mondo oltre 2,5 milioni di morti. Attese le decisioni per le nuove fasce di rischi. Riapertura di cinema e teatri il 27 marzo?

i rumor, sembra che ci sarà anche un nuovo capitolo open world . I rumor sono stati pubblicati ...Non solo l'insider conosciuto con il nickname di "PraticalBrush12" aveva previsto i recenti...La maggior parte degliproviene dalla Rondonia , ovvero la regione brasiliana che ha subìto ... Considerando che qui ci vive una specie su 10quelle note attualmente in tutto il mondo, è ...TORINO/MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo riorganizza la Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, creando quattro nuove direzioni regionali per supportare l’economia reale in una f ...Nel mondo oltre 2,5 milioni di morti. Attese le decisioni per le nuove fasce di rischi. Riapertura di cinema e teatri il 27 marzo?