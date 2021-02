Toyota presenta il nuovo RAV4 Plug-in Hybrid

(Di venerdì 26 febbraio 2021) , massima espressione della gammacombinata con l’ultima frontiera della tecnologia ibrida del marchio delle tre ellissi.Partendo dal successo dicome pioniere del Fulltra i SUV,è ora pronta ad estendere i benefici della tecnologia con l’introduzione del-in, unmodello per la sua gamma ibrida che promette di essere non solo più potente ma anche più efficiente in termini di emissioni e di consumo di carburante.introduce per la prima volta la tecnologia-insu un modello di volume, frutto di un percorso di oltre 20 anni di leadership nella tecnologia dei propulsori ibridi. Ilmodello si ...

il nuovo RAV4 Plug - in Hybrid, massima espressione della gamma RAV4 combinata con l'ultima frontiera della tecnologia ibrida del marchio delle tre ellissi. Partendo dal successo di ......simile a quella della RAV4, dalla quale prende spunto sotto molteplici aspetti. Pensata per emergere in una categoria di fatto poco frequentata dalla Casa di Hamamatsu, la Across si...