Tottenham, Mourinho sulla Dinamo Zagabria: “Calcio croato ha talento. Ma ho buone sensazioni” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Vi ho giocato contro col Real Madrid. Il Calcio croato è pieno di talento. È un Paese che vive di Calcio. Ho sensazioni positive ma la cosa più importante è passare il turno“. Questa la reazione a caldo di José Mourinho, tecnico del Tottenham, a margine del sorteggio di Europa League che ha accoppiato gli Spurs alla Dinamo Zagabria negli ottavi di finale della competizione continentale. Dopo il successo sul Wolfsberger ai sedicesimi di finale, il Tottenham non vuole fermarsi e vuole confermare lo status di favorita per la vittoria finale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Vi ho giocato contro col Real Madrid. Ilè pieno di. È un Paese che vive di. Hopositive ma la cosa più importante è passare il turno“. Questa la reazione a caldo di José, tecnico del, a margine del sorteggio di Europa League che ha accoppiato gli Spurs allanegli ottavi di finale della competizione continentale. Dopo il successo sul Wolfsberger ai sedicesimi di finale, ilnon vuole fermarsi e vuole confermare lo status di favorita per la vittoria finale. SportFace.

