Toscana | Beppe Grillo istituisce un nuovo M5S

(Di venerdì 26 febbraio 2021)un Conclave in, a Marina di BIbbona per costruire un “” movimento pentastellato.

BWasowsky : @beppe_grillo Fai una cosa buona, vendi la casa di Bibbona e vattene dalla Toscana. - giorgio704 : @Agenzia_Ansa @INPS_it @beppe_grillo @M5S_Senato a me piacerebbe sapere a quante famiglie con reddito isee 8000euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Beppe

LA NAZIONE

Ci risiamo: la villa al mare diGrillo può rappresentare nuovamente la sede in cui prendere una decisione storica per il Movimento 5 Stelle. A Marina di Bibbona, in, domenica si dovrebbe tenere un summit tra i big dei ...Per questo motivo il garanteGrillo ha deciso di convocare - si legge sul Corriere della Sera - un conclave, con tutti i big presenti. Si terrà a Marina di Bibbona indomenica prossima ...È il leader in pectore del Movimento 5 stelle, ed è l'ospite più atteso del vertice programmato domenica a casa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona, in provincia di ...Dopo aver guidato due governi e fronteggiato la pandemia, l'avvocato è ritornato ad insegnare diritto privato, ma Beppe Grillo lo vorrebbe a capo di un rinnovato M5S ...