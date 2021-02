Torino | nuovo positivo al Covid-19 | ecco il comunicato

Leggi su zon

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Come prevedibile aumenta il numero dei positivi in casa. Oggi la società hala positività di un altro giocatore: 8 i contagi ora Ilsta vivendo ore di ansia e apprensione per la delicata situazione legata ai contagi da-19. La società granata dopo un altro giro di tamponi hala positività di un altro componente della squadra. Computo totale che ora sale a 8 contagiati e che conferma i timori di focolaio da parte dell’Asl.il: “IlFootball Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna ...