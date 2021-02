(Di venerdì 26 febbraio 2021) Fonti interne all’Asl dihanno reso noto a diversi organi di stampa che è stato riscontrato undità al coronavirus nella squadra granata. Idunque, di cui otto calciatori e due membri dello staff. Proprio a causa della diffusione dell’Asl ha disposto il rinvio della sfida col Sassuolo, originariamente in programma per questa sera, ma diventa a rischio anche la gara con la Lazio che dovrebbe disputarsi martedì. L'articolo ilNapolista.

SOSFanta : ?? UFFICIALE - Comunicato #Torino: c'è un nuovo positivo al Covid! Contro la #Lazio... ? - napolista : Torino, nuovo caso di Covid: i positivi salgono a dieci Aumenta il numero di giocatori positivi al coronavirus nell… - MCalcioNews : Torino, c'è un nuovo positivo al Covid-19. Il comunicato del club - Cobretti_80 : RT @ToroGoal: ?? #Torino: trovato un nuovo positivo al #Covid19. Sale a 8 il conto dei contagiati. Allenamento sospeso anche oggi. - aylaf__ : RT @ToroGoal: ?? #Torino: trovato un nuovo positivo al #Covid19. Sale a 8 il conto dei contagiati. Allenamento sospeso anche oggi. -

Ultime Notizie dalla rete : Torino nuovo

Ilinforma di aver riscontrato uncaso di positività al Coronavirus all'interno del gruppo squadra: annullato ...... all'anagrafe Guglielmo Bruno , è nato a, il 28 agosto 1985. Figlio di padre torinese e ... Il 25 luglio 2019 annuncia ilsingolo 'La tua futura ex moglie' che anticipa il suo quinto album ...Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2020 promosso da Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. In Piemonte sono stati finanziati due progetti di ricerca ch ...Sono 1.454 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti. La percentuale di positività è al 6.8% sui 21.391 tamponi fatt ...