Torino | focolaio Covid | nuovo caso di positività La situazione e l’annuncio del club

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Piove sul bagnato in casa.Si allarga ilnelgranata, già alle prese con 7 casi di contagio tra gruppo squadra e staff. Proprio pochi istanti fa, tramite una nota ufficiale, ilha confermato la presenza di unpositivo emerso dal tampone molecolare svolto ieri sera. Anche oggi dunque la squadra, su disposizione dell'Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento"IlFootballcomunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuovaal-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento".-Sassuolo, ufficiale ...

- Si fa sempre più grave l'emergenza Coronavirus in casa. Il gruppo granata è diventato un vero e proprioe ora sale a otto il computo dei calciatori positivi. Il club, infatti, attraverso una nota ha comunicato che "d all'analisi del ...Scongiurato il rischio di uncome quello esploso nei giorni scorsi la, la squadra di Conte, prima in classifica, proseguirà quindi normalmente l'avvicinamento alla sfida con il Genoa ...Dopo la gara col Sassuolo sarà rinviata anche la trasferta di martedì prossimo a Roma. Non ci sono i requisiti di sicurezza ...La situazione non si stabilizza, i contagi si diffondono e la partita di campionato prevista per martedì a Roma contro la Lazio è sempre più a rischio. Il giro di tamponi effettuato ieri sera e proces ...