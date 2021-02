Tom Holland: "Mio padre pensava che l'imitazione di Rihanna potesse rovinarmi la carriera" (Di sabato 27 febbraio 2021) Tom Holland ha raccontato che, a detta di suo padre, l'imitazione di Rihanna e la performance di Umbrella al Lip Sync Battle avrebbe potuto rovinare la sua carriera. In occasione di un'intervista per GQ, Tom Holland ha ricordato la sua performance di Umbrella della cantante Rihanna durante il Lip Sync Battle e la sua quasi rinuncia alla partecipazione allo show. Dominic Holland, il padre di Tom Holland, infatti, pensava che se il figlio avesse partecipato allo show, la sua carriera ne avrebbe risentito in modo negativo. In occasione di un episodio di Lip Sync Battle di maggio 2017, Tom Holland ha vestito in panni di Rihanna esibendosi in Umbrella e il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Tomha raccontato che, a detta di suo, l'die la performance di Umbrella al Lip Sync Battle avrebbe potuto rovinare la sua. In occasione di un'intervista per GQ, Tomha ricordato la sua performance di Umbrella della cantantedurante il Lip Sync Battle e la sua quasi rinuncia alla partecipazione allo show. Dominic, ildi Tom, infatti,che se il figlio avesse partecipato allo show, la suane avrebbe risentito in modo negativo. In occasione di un episodio di Lip Sync Battle di maggio 2017, Tomha vestito in panni diesibendosi in Umbrella e il ...

