Tom Ellis, la mafia e una bandiera italiana: la polemica travolge la star di Lucifer (VIDEO) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tom Ellis, star della serie tv Lucifer, è stato travolto dalle critiche per un VIDEO apparso in rete in cui, mostrando la bandiera italiana, cita la mafia. Pronunciare la parola mafia tenendo in mano una bandiera italiana è qualcosa che Tom Ellis non farà sicuramente mai più, vista la polemica che l'ha travolto nelle ultime ore, proprio mentre si trova sul set della serie tv che l'ha reso una star. Il protagonista di Lucifer, infatti, ama scorrazzare per i Warner Bros. Studios con la sua bicicletta, a cui tiene attaccate diverse bandiere. Ci sono quelle del nativo Galles e della Gran Bretagna, come mostra il VIDEO incriminato, ma c'è ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tomdella serie tv, è stato travolto dalle critiche per unapparso in rete in cui, mostrando la, cita la. Pronunciare la parolatenendo in mano unaè qualcosa che Tomnon farà sicuramente mai più, vista lache l'ha travolto nelle ultime ore, proprio mentre si trova sul set della serie tv che l'ha reso una. Il protagonista di, infatti, ama scorrazzare per i Warner Bros. Studios con la sua bicicletta, a cui tiene attaccate diverse bandiere. Ci sono quelle del nativo Galles e della Gran Bretagna, come mostra ilincriminato, ma c'è ...

July_Stilinski : RT @fineelinexwalls: io che vedo lucifer in io che leggo tendenza e quello che h… - saintchlxe : RT @thedoctorIies: non tom ellis che prende in mano la bandiera italiana e dice “the mafia” amò già prima mi stavi sul cazzo ma allora dill… - Serkan_Bolat1 : RT @thedoctorIies: non tom ellis che prende in mano la bandiera italiana e dice “the mafia” amò già prima mi stavi sul cazzo ma allora dill… - Homeisbehind_ : RT @Kariswhoo: Tom Ellis imbarazzante quanto la sua carriera una volta finito Lucifer - Homeisbehind_ : RT @lastgiuli: Tom Ellis in tendenza perché è un coglione e io voglio ricordarvi quali sono i Tom che meritano davvero di essere stannati h… -