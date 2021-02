Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo | la Russia si aggiudica entrambe le gare a squadre di skeet

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ una giornata a forti tinte russa quella che si è vissuta a Il, dove è in corso di svolgimento la prima tappa delladel2021 di. I trii della nazione est europea si sono infattiti sia il concorso femminile sia quello maschile di. Fra le donne il terzetto costituito da Alina Fazylzyanova-Natalia Vinogradova-Zilia Batyrshina è riuscito a spuntarla in finale sul team della Repubblica Ceca (Skalicka-Sumova-Sindelarova); con la formazione del Kazakhstan (Panarina-Nassyrova-Orynbay) a completare il podio dopo aver piegato nel testa a testa per il 3° posto l’India. Copione questo, ripetutosi quasi per intero un’ora dopo nel contest dedicato agli uomini: prima ladi Alexander ...