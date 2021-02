Tiger Woods: 'L'incidente? Non ricordo nulla'. Trasferito di ospedale, il recupero sarà lungo e incerto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al tabloid Today ha poi spiegato di non aver riconosciuto ' il giocatore di golf ' quando è arrivato. ' Non credo che fosse a conoscenza di quanto gravemente fosse ferito in quel momento. Potrebbe ... Leggi su ilgazzettino (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al tabloid Today ha poi spiegato di non aver riconosciuto ' il giocatore di golf ' quando è arrivato. ' Non credo che fosse a conoscenza di quanto gravemente fosse ferito in quel momento. Potrebbe ...

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - LiaCapizzi : Il grave incidente di Tiger Woods, sottoposto a delicato intervento chirurgico. La nota di conferma del suo stori… - infoitsport : Tiger Woods: le dichiarazioni prima dell'incidente - infoitsport : Tiger Woods | vivo per miracolo | salvato da airbag e cintura di sicurezza -