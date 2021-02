Ti sei mai chiesto perchè si tende a tradire anche quando si è innamorati del proprio partner? Ecco il motivo (Di sabato 27 febbraio 2021) I tradimenti non sono mai piacevoli, soprattutto in ambito sentimentale. Tradimento: da cosa nasce? Purtroppo, prima o poi capita a tutti di avere a che fare con qualche scappatella; ad esempio, vi siete mai trovati ad ascoltare le giustificazioni impossibili di un partner intento a nascondere il proprio tradimento? quando questo accade, è davvero molto difficile portare avanti la relazione perchè, in un attimo, si sgretolano tutte le sicurezze e la fiducia provate verso il proprio compagno. Tuttavia, i tradimenti non accadono all’improvviso e, anche se nessuno vi dirà mai la verità, alla base di questo gesto c’è sempre un malessere preesistente. Probabilmente, le cose non stavano andando bene da un po’, ma nessuno dei due lo ha mai voluto ammettere per evitare di ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 27 febbraio 2021) I tradimenti non sono mai piacevoli, soprattutto in ambito sentimentale. Tradimento: da cosa nasce? Purtroppo, prima o poi capita a tutti di avere a che fare con qualche scappatella; ad esempio, vi siete mai trovati ad ascoltare le giustificazioni impossibili di unintento a nascondere iltradimento?questo accade, è davvero molto difficile portare avanti la relazione, in un attimo, si sgretolano tutte le sicurezze e la fiducia provate verso ilcompagno. Tuttavia, i tradimenti non accadono all’improvviso e,se nessuno vi dirà mai la verità, alla base di questo gesto c’è sempre un malessere preesistente. Probabilmente, le cose non stavano andando bene da un po’, ma nessuno dei due lo ha mai voluto ammettere per evitare di ...

